Удачный дебют: Зинченко помог "Арсеналу" стартовать с победы в АПЛ

В пятницу, 5 августа, лондонский "Арсенал" с украинцем Александром Зинченко на выезде победил "Кристалл Пелас" в первом туре чемпионата Англии-2022/23.

"Арсенал" Лондон на выезде победил "Кристалл Пелес" в первом туре английской Премьер-Лиги со счетом 2:0 .

"Канониры" открыли счет на 20-й минуте. Габриэль Мартинелли отметился с передачи украинца Александра Зинченко, недавно присоединившегося к команде.

После перерыва команда Микеля Артеты смогла закрепить преимущество. Автоголом отличился защитник Марк Гуэхи.

На 83-й минуте Зинченко сменил Киран Тирни.

"Арсенал" в следующем туре примет "Лестер". Матч состоится 13 августа. "Кристалл Пелас" двумя днями позже на выезде определит более сильного с "Ливерпулем".

Напомним, что Зинченко вошел в символическую сборную лучших летних трансферов АПЛ по версиям Sky Sports и ESPN.

Читайте также:

"Заря" победила в первом официальном матче года и приблизилась к плей-офф Лиги конференций

"Наш футбол вне политики": уроженец Украины пригласил в свой клуб российских футболистов

УЕФА принял революционное решение в Суперкубке и Лиге чемпионов