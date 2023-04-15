Удаление Эдмара и очередная ничья Ротаня: "Александрия" не сумела победить в 21-м туре УПЛ (видео)

"Металлист 1925" и "Александрия" расписали ничью в рамках 21-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Колос" в Ковалевке закончился со счетом 0:0 .

Команда Руслана Ротаня больше владела мячом и чаще угрожала воротам соперника, в то время как харьковчане за игру не создали ни одного опасного момента. Однако вырвать победу александрийцам все равно не удалось.

Добавим, что в середине второго тайма за чрезмерные эмоции красную карточку получил наставник харьковского клуба Эдмар.

Обзор матча

Интересно, что уже шесть из семи матчей "горожан" под руководством нового главного тренера Руслана Ротаня завершились ничейным результатом.

После этого матча "Александрия" (33 очка) осталась на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ. "Металлист 1925" находится на 9-й позиции, имея в своем активе 22 балла.

В следующем туре подопечные Ротаня 24 апреля сыграют с "Ингульцом", а команда Эдмара днем ранее встретится со "Львовом".

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