Удаление и автогол: "Шахтер" победил в 26-м туре УПЛ, укрепив лидерство в чемпионате (видео)

"Горняки" на 5 очков оторвались от ближайшего преследователя в турнирной таблице.

"Шахтер" обыграл "Ингулец" в матче 26-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Арене Львов" закончился со счетом 0:2 .

В первом тайме подопечным Игоря Йовичевича не удалось сломить оборону соперника. Команды ушли на перерыв при нулях на табло. Однако на старте второй половины встречи дончане вышли вперед – на 51-й минуте голом отличился Ефим Конопля.

Ефим Конопля замыкает подачу с углового и открывает счет в матче против Ингульца #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/Fe6UNaNJDp — Телеканал Setanta Sports Ukraine (@SetantaUkraine) May 13, 2023

На 78-й минуте подопечные Сергея Ковальца остались в меньшинстве – вратарь Алексей Паламарчук заработал прямую красную карточку.

На 85-й минуте "горняки" сумели удвоить свое преимущество в счете. Автогол занес в свой пассив полузащитник петровцев Виталий Павлов.

"Шахтер" (63 очка) продолжает лидировать в УПЛ – отрыв "горняков" от "Днепра-1" вырос до 5 баллов. 15 мая днепровцы на выезде сыграют с "Минаем". "Ингулец" (27 пунктов) занимает 11-ю позицию.

В следующем туре "оранжево-черные" 19 мая встретятся с "Вересом", а "Ингулец" 20 мая померяется силами с "Зарей".

Читайте также:

"Подарок" на день рождения: "Динамо" за 2 минуты совершило камбэк, но потерпело фиаско в УПЛ

Ассист Цыганкова помог "Жироне" избежать поражения в матче с претендентом на место в Лиге чемпионов.

Один из лучших бомбардиров в истории УПЛ Селезнев завершил карьеру и анонсировал прощальный матч