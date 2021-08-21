Удаление и два не засчитанных гола: "Шахтер" разгромно выиграл в Одессе и вышел в лидеры УПЛ

"Горняки" смогли взять три очка, играя в экспериментальном составе.
Донецкий "Шахтер" разгромил одесский "Черноморец" в гостевом матче 5-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:0.
- "Шахтер" набрал 12 очков и вышел в лидеры УПЛ. "Черноморец" с 3 баллами идет 13-м.
- В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга. Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".
- В 6-м туре "Шахтер" 29 августа в гостях встретится с "Минаем", а "Черноморец" двумя днями ранее примет "Александрию".