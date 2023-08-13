Удаление и два пенальти: "Днепр-1" потерял первые очки в новом сезоне УПЛ

Команда Александра Кучера в меньшинстве вырвала ничью в игре с "Минаем".

"Днепр-1" сыграл вничью с "Минаем" в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24. Поединок на "Минай-Арене" закончился со счетом 1:1 .

Все самые интересные события в этой встрече развернулись после перерыва. На старте второго тайма днепряне остались в меньшинстве – на 50-й минуте прямую красную карточку за фол против Егора Твердохлиба перед собственной штрафной получил Эдуард Сарапий.

На 82-й минуте подопечные Александра Кучера заработали пенальти – Юрий Кравчук в подкате на левом фланге штрафного сбил Владимира Танчика. Однако с 11-метровой отметки Руслан Бабенко не сумел переиграть вратаря минайцев Александра Бандуру.

За минуту до конца основного времени команда Владимира Шарана повела в счете – Егор Твердохлиб добил мяч в сетку после того, как с его первым ударом справился голкипер днепрян Яков Кинарейкин.

Однако в компенсированное время "Днепр-1" все же избежал поражения. Защитник закарпатского клуба Игорь Солдат в собственной штрафной сбил Доминго Бланко, а сам пострадавший уверенно реализовал пенальти.

Для серебряного призера прошлого розыгрыша УПЛ это первая потеря очков в новом сезоне. "Днепр-1" с 4 очками после двух матчей занимает седьмую строчку в турнирной таблице.

"Минай" набрал первое очко за три поединка в текущем чемпионате Украины и идет на предпоследнем, 15-м месте.

В 4-м туре УПЛ днепряне 20 августа сыграют против "Оболони", а закарпатцы днем ранее встретятся с "Металлистом 1925".

Читайте также:

Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Шахтер" – "Александрия" и другие матчи 3-го тура УПЛ

УПЛ: "Колос" уверенно обыграл "Верес", "Рух" выцарапал победу над "Полесьем"

"Черноморец" вдевятером удержал победу над новичком УПЛ в матче с тремя удалениями