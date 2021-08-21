Удаление и нереализованный пенальти: новичок УПЛ добыл дебютную победу в сезоне, обыграв "Минай"

Команда Юрия Вирта поправила свое турнирное положение.

Ровненский "Верес" обыграл "Минай" в домашнем матче 5-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на стадионе "Авангард" в Луцке завершилась со счетом 1:0.

В первом тайме поединка зрители, несмотря на то, что моментов для взятия как одних, так и других ворот хватало, голов все же не увидели.

Однако на 60-й минуте удача улыбнулась хозяевам. Роберт Гегедош здорово поймал мяч на ногу в пределах штрафной площади гостей и поразил дальний угол их ворот.

upl.ua

"Минай" обязан был сравнивать счет на 66-й минуте. Но Дмитрий Билоног не лучшим образом исполнил пенальти - его удар отразил Богдан Когут.

Уже в самом конце встречи в составе хозяев прямую красную карточку получил Виталий Дахновский, но почти сразу же арбитр дал финальный свисток.

"Верес" набрал 5 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице УПЛ. "Минай" с 4 баллами идет 11-м.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга. Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

В 6-м туре "Верес" 29 августа в гостях встретится с черниговской "Десной", а "Минай" в этот же день примет донецкий "Шахтер".

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