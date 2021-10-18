Удаление и незабитый пенальти: "Верес" в зрелищном матче одолел на выезде "Черноморец" в УПЛ

Удаление и незабитый пенальти: "Верес" в зрелищном матче одолел на выезде "Черноморец" в УПЛ

Полтора тайма ровенчанам пришлось играть вдесятером.

Ровенский "Верес" в рамках заключительного поединка 11-го тура украинской Премьер-лиги победил на выезде одесский "Черноморец" со счетом 1:0.

Отметим, что единственный мяч в этой встрече был забит уже на 18 минуте — в быстрой атаке через левый фланг Геннадий Пасич выдал пас низом к ближней штангу, а его брат, Евгений Пасич, затолкал игровой снаряд в сетку.

Казалось бы, что после этого взятия ворот гости возьмут инициативу к своим ногам, но уже через две минуты "Верес" остался вдесятером — Валерий Кучеров опасно сыграл против Мохаммеда Кадири и, как следствие, увидел перед собой прямую красную карточку.

После того, как "Верес" получил удаление, "Черноморец" побежал сравнивать счет, но отчаянные попытки хозяев ни к чему не приводили. Во второй половине противостояния "Черноморец" получил самую реальную возможность восстановить паритет — Никита Полюлях сбил в своей штрафной Артура Авагимяна и главный арбитр назначил пенальти. Впрочем, сравнять счет одесситам не удалось — голкипер "Вереса" Богдан Когут "потянул" удар "с отметки" от Ильи Путри.

Последний отрезок матча запомнился последовательными моментами у обоих ворот, но счет с 18 минут так и остался неизменным.

"Верес" после этой победы набрал 15 очков, но все еще остался на девятом месте в турнирной таблице;

"Черноморец", в свою очередь, с шестью баллами идет на предпоследней, 15-й, позиции.

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