Удаление и незабитый пенальти: "Ворскла" не осилила аутсайдера УПЛ в "лужной зарубе"

Командам пришлось играть в очень сложных погодных условиях.

"Минай" сыграл вничью с "Ворсклой" в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Минай-Арене" закончился со счетом 0:0 .

Из-за сильного ливня газон стадиона серьезно пострадал, поэтому футболисты были вынуждены играть буквально в лужах, где неоднократно застрявал мяч.

Развязка встречи стала драматичной. После просмотра видеоповтора главный арбитр назначил пенальти в ворота закарпатцев за игру рукой в штрафной и одновременно показал красную карточку игроку полтавчан Александру Скляру за фол в предыдущем эпизоде.

Однако команда Виктора Скрипника своим шансом не воспользовалась. Руслан Степанюк с 11-метровой отметки пробил мимо левой штанги. Таким образом, игра завершилась ничейным результатом.

После этого матча "Ворскла" (15 очков) занимает девятое место в УПЛ. "Минай" с 6 баллами замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре полтавский клуб 11 ноября на выезде сыграет против "Оболони", а подопечные Владимира Шарана днем ранее в гостях встретятся с "Колосом".

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