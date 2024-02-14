Удаление и пенальти: "Бавария" проиграла "Лацио" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (видео)

"Бавария" потерпела поражение от "Лацио" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок на "Стадио Олимпико" в Риме завершился со счетом 1:0 .

Несмотря на существенное преимущество во владении мячом, мюнхенский клуб так и не сумел создать ничего опасного у ворот соперника. А вот римляне своим шансом воспользовались – на 67-й минуте Дайот Упамекано наступил на ногу соперника в собственной штрафной, за что арбитр назначил пенальти и показал прямую красную карточку защитнику "Баварии".

Приговор хладнокровно реализовал Чиро Иммобиле, низом пробив с 11-метровой отметки в правый угол.

Обзор матча "Лацио" – "Бавария"

Ответный матч между "Баварией" и "Лацио" состоится 5 марта в Мюнхене.

Напомним, жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 15 марта.

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