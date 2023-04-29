Удаление и пенальти: "Ворскла" в компенсированное время упустила победу над аутсайдером УПЛ

"Ворскла" на выезде сыграла вничью с "Рухом" в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 1:1 .

Первый тайм прошел без забитых мячей. В начале второй половины поединка "зелено-белые" вырвались вперед – после передачи Ибрагима Кане забил Руслан Степанюк.

Однако удержать победу полтавчане не сумели. В компенсированное ко второму тайма время красную карточку заработал Сергей Яворский, а Юрий Климчук реализовал пенальти и спас львовян от поражения.

"Ворскла" (30 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ. "Рух" (20 баллов) идет на 14-й позиции.

В следующем туре команда Скрипника 4 мая будет принимать "Динамо", а "желто-черные" в тот же день сыграют с "Металлистом 1925".

Ранее сообщалось, что вратарь "Шахтера" приостановил футбольную карьеру и вступил в ряды ВСУ.

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