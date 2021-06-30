Удаление и тяжелая травма Беседина: сборная Украины в феерическом матче обыграла Швецию и вышла в 1/4 финала Евро-2020

Удаление и тяжелая травма Беседина: сборная Украины в феерическом матче обыграла Швецию и вышла в 1/4 финала Евро-2020

Подопечные Андрея Шевченко провели достойный поединок.

Сборная Украины обыграла национальную команду Швеции в дополнительное время в матче 1/8 финала Евро-2020 и вышла в четвертьфинал турнира. Основное время встречи на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго завершилась со счетом 1:1. В овертайме победу нашей команде принес Артем Довбик.

Первый опасный момент в поединке создали подопечные Андрея Шевченко. Роман Яремчук после паса Андрея Ярмоленко пробивал из пределов штрафной площади шведов, но с его ударом справился Робин Ольсен.

Шведы ответили выпадом Александера Исака, но его удар оказался немногим неточным - мяч пролетел возле дальней штанги.

Не прошло и десяти минут, как наша команда открыла счет. Ярмоленко из одного края штрафной классно перевел мяч на другой край на Александра Зинченко, а тот мощным ударом пробил Ольсена.

Associated Press

Шведы отыгрались перед самым перерывом. Эмилю Форсбергу дали наши защитники принять мяч перед своей штрафной и пробить. После рикошета сфера влетела в угол ворот Георгия Бущана.

Associated Press

В дебюте второго тайма команды в течение минуты обменялись классными моментами. Сначала Сергей Сидорчук попал в штангу ворот шведов, а в ответной атаке каркас ворот сыграл уже за нашу команду после удара Форсберга.

Позже уже перекладина спасла гашу команду. Снова воротам Бущана угрожал все тот же Форсберг. Эти моменты так и остались самыми опасными во втором тайме.

Первый экстратайм запомнился ужасным фолом Маркуса Даниэльссона на Артеме Беседине. Последствиями этого момента стали удаление шведа и травма украинца.

Во втором экстратайме победу нашей сборной принес, как уже говорилось, Довбик, головой замкнувший навес Руслана Малиновского.

В четвертьфинале сборная Украины сыграет с Англией .

. Игры следующей стадии плей-офф состоятся 2-3 июля.

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