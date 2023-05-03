Удаление и воздушная тревога: "Заря" обыграла "Верес" и подобралась ко второму месту в УПЛ

Луганчане продолжают бороться за попадание в Лигу чемпионов.

"Заря" оказалась сильнее "Вереса" в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе имени Лобановского в Киеве завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол команда Патрика ван Леувена забила в начале второго тайма. На 54-й минуте Максим Имереков отличился после передачи Сергея Булецы.

Отметим, что больше 1,5 тайма клуб из Ровно играл в меньшинстве. На 19-й минуте прямую красную карточку заработал вратарь гостей Вадим Ющишин.

Также добавим, что во втором тайме матч прерывался из-за воздушной тревоги, связанной с угрозой ракетного удара со стороны российских оккупантов.

После победы "Заря" (52 очка) приблизилась ко второму месту в УПЛ. Луганчане идут третьими и только на 2 балла отстают от "Днепра-1", который имеет игру в запасе. "Верес" (24 пункта) занимает 12-ю строчку.

В следующем туре подопечные ван Леувена 8 мая сыграют с "Металлистом 1925", а команда Юрия Вирта в тот же день примет "Колос".

Ранее сообщалось, что в рамках этого тура "Шахтер" с трудом победил "Минай" в скандальном матче. Арбитры не засчитали чистый гол в ворота "горняков".

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