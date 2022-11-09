Удаление Левандовски и Пике: "Барселона" в меньшинстве оформила камбэк и закрепилась на вершине Ла Лиги (видео)

Каталонцы одержали волевую победу и оторвались от "Реала" в турнирной таблице.

"Барселона" на выезде одолела "Осасуну" в рамках 14-го тура испанской Ла Лиги – 1:2 .

Поединок неудачно начался для подопечных Хави Эрнандеса. На 6-й минуте Давид Гарсия вывел хозяев вперед.

На 31-й минуте "сине-гранатовые" остались в меньшинстве – Роберт Левандовски получил вторую желтую карточку, поставив свою команду в затруднительное положение.

Перед свистком на перерыв арбитр также показал красную карточку легенде "Барсы" Жерару Пике, начавшему игру на скамейке запасных. 35-летний испанец из-за большого количества травмированных защитников неожиданно попал в заявку "блаугранас" на игру с "Осасуной", хотя в предыдущем матче с "Альмерией" красиво попрощался с футболом.

После завершения первого тайма Пике вышел на поле, где начал высказывать свои претензии рефери. В итоге Жерар наговорил на красную карточку.

Несмотря на обстоятельства, "Барселона" сумела выпутаться из сложной ситуации и изменить ход встречи в свою пользу. На старте второго тайма счет сравнял Педри, а на 85-й минуте победный гол забил Рафинья.

Осасуна – Барселона: обзор матча

"Барселона" набрала 37 очков и оторвалась от мадридского "Реала" (32) на вершине таблицы Примеры. "Осасуна" находится с 23 баллами на шестом месте.

Матчи следующего тура состоятся уже после Чемпионата мира в Катаре. Базовая дата – 31 декабря. "Барселона" будет принимать "Эспаньол", а соперником "Осасуны" будет "Реал Сосьедад".

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