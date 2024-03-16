Удаление на 2-й минуте и шедевральный гол: "Оболонь" в большинстве одолела "Полесье" (видео)

Житомирцы не смогли прервать свою серию без побед в первом матче под руководством нового тренера.

"Оболонь" на своем поле обыграла "Полесье" в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Оболонь-Арене" в Киеве завершился со счетом 1:0 .

Уже на 2-й минуте встречи житомирский клуб остался в меньшинстве – защитник гостей Сергей Чоботенко получил прямую красную карточку за то, что в подкате жестко прыгнул сопернику в ноги.

На 10-й минуте "пивовары" воспользовались численным большинством и открыли счет. Руслан Черненко из-за пределов штрафной роскошным ударом закрутил мяч в дальнюю "девятку".

Больше голов в этом поединке забито не было. Следовательно, игра завершилась минимальной победой столичной команды.

Обзор матча "Оболонь" – "Полесье"

Будет добавлен в скором времени.

Отметим, что в матче против "пивоваров" на посту "Полесья" дебютировал Сергей Шищенко. Он заменил на посту Юрия Калитвинцева, который подал в отставку.

Таким образом, "Полесье" не побеждает уже семь матчей подряд в чемпионате Украины, а в четырех играх после зимней паузы набрало лишь одно очко. Последний раз житомирский коллектив выигрывал еще 11 ноября прошлого года в поединке с "Металлистом 1925" (2:1).

"Полесье" (33 очка) занимает шестое место в УПЛ. "Оболонь" (18 баллов) поднялась на 13-ю позицию, но все равно находится в зоне переходных матчей за сохранение прописки в элитном дивизионе.

В следующем туре чемпионата Украины, который состоится уже после международной паузы, "Полесье" 30 марта примет "Черноморец", а "Оболонь" в тот же день дома встретится с "Шахтером".

Читайте также:

"Рух" за тайм уничтожил "Металлист 1925" и приблизился к зоне еврокубков (видео)

Стало известно, в какой корзине будет сборная Украины во время жребия футбольного турнира Олимпиады-2024

"Александрия" на своем поле обыграла "Ворсклу" в матче 21-го тура УПЛ (видео)