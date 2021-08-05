Удаление не помогло: "Колос" не смог обыграть "Шахтер" в квалификации Лиги конференций

Удаление не помогло: "Колос" не смог обыграть "Шахтер" в квалификации Лиги конференций

Ответная игра состоится всего через пять дней.

Ковалевский "Колос" сыграл вничью с "Шахтером" из Караганды в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги конференций. Домашняя для украинской команды встреча завершилась со счетом 0:0.

Хозяева со старта поединка завладели территориальным преимуществом, и уже к 20-й минуте они успели подать семь угловых. Но реальной опасности у ворот гостей не было.

Ближе к середине первого тайма команды выдали ураганный отрезок, в течение которого обе могли забить, но счет на табло так и не изменился.

После перерыва рисунок игры не изменился - "Шахтер" на равных противостоял хозяевам. Но все же ближе к концу поединка гости подсели.

Этим едва не воспользовалась команда из Ковалевки - это Диего Кариока потряс штангу ударом на исполнение метров с 18. Не помогло "Колосу" и то, что последние 15 минут игры он действовал в большинстве после удаления Давида Атанаскоски.

Ответный матч команды проведут 10 августа в Нур-Султане.

В случае своего успеха ковалевцы в следующем раунде квалификации будут противостоять победителю пары "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Спартак" (Трнава, Словакия).

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