Удаление Ракицкого, отмененный гол и шедевр львовян: "Шахтер" со скандалом не осилил "Рух"

"Горняки" потеряли очки, но вернули себе лидерство в национальном чемпионате.

"Шахтер" сыграл вничью с "Рухом" в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 1:1 .

Чемпион Украины вышел вперед на 17-й минуте игры – Георгий Судаков воспользовался передачей Дмитрия Крыськива и пробил точно угол ворот львовского клуба.

На 21-й минуте "горняки" остались в меньшинстве – Ярослав Ракицкий получил прямую красную карточку за подкат против Ильи Квасницы. Стоит отметить, что защитник "Шахтера" сначала сыграл в мяч и только по инерции задел соперника, однако после просмотра эпизода на VAR арбитр решил удалить игрока с поля.

Удаление Ярослава Ракицкого в матче "Рух" – "Шахтер" / Скриншот с трансляции

На 24-й минуте при счете 1:0 в пользу "горняков" в матче произошел еще один спорный эпизод. Нападающий "Руха" Евгений Пастух после серии рикошетов отправил мяч в ворота Дмитрия Ризныка. Но судья после использования VAR отменил гол львовян из-за офсайда. На скриншоте с трансляции УПЛ трудно установить, действительно ли было положение вне игры.

Отмененный гол "Руха" в ворота "Шахтера" / Скриншот с трансляции

Играя в большинстве, "Рух" больше атаковал, пока команда Патрика ван Леувена сосредоточилась на контрвыпадах. В конце поединка хозяева смогли достичь своего и спастись от поражения – Богдан Слюбик мощным ударом издали попал в "девятку" ворот "Шахтера".

"Горняки" в третий раз в 8 турах потеряли очки в УПЛ. Несмотря на этот факт, дончане с 18 баллами вернулись на вершину турнирной таблицы, обойдя на один балл "Кривбасс". Львовяне (12 пунктов) размещаются на шестой позиции.

В следующем туре "Шахтер" 30 сентября встретится с "Ворсклой", а "Рух" 1 октября сойдется с "Кривбассом".

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