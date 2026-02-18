Удаление россиянина: ПСЖ без Забарного совершил камбэк против "Монако" в плей-офф Лиги чемпионов

"Монако" – ПСЖ / © Associated Press

Реклама

ПСЖ на выезде обыграл "Монако" в первом матче стыковой стадии плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/26. Встреча на стадионе "Луи II" в Монако завершилась со счетом 2:3 .

"Монегаски" забили два быстрых мяча на старте поединка – дубль оформил Фоларин Бологун, отличившись на 1-й и 18-й минутах.

На 22-й минуте парижане могли сокращать отставание, но Витинья не реализовал пенальти.

Реклама

И все же подопечные Луиса Энрике отыгрались еще до перерыва – на 29-й минуте забил Дезире Дуэ, а на 41-й минуте точный удар нанес Ашраф Хакими.

На самом старте второго тайма хозяева остались в меньшинстве – российский полузащитник Александр Головин на 48-й минуте получил прямую красную карточку за то, что жестко прямой ногой сыграл против Витиньи.

На 67-й минуте ПСЖ в большинстве вырвал победу – автором решающего мяча стал Дезире Дуэ, сделав дубль.

Украинский центральный защитник ПСЖ Илья Забарный провел поединок на скамейке для запасных.

Реклама

Обзор матча "Монако" – ПСЖ

Ответный матч между ПСЖ и "Монако" состоится в среду, 25 февраля, в Париже. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 27 февраля.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.