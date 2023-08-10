Удаление у соперника не помогло: "Днепр-1" разгромно проиграл "Славии" в отборе Лиги Европы (видео)

"Днепр-1" разгромно уступил пражской "Славии" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча на "Эден Арене" в чешской столице завершилась со счетом 3:0 .

Хозяева очень быстро открыли счет в поединке. На 5-й минуте Иван Шранц замкнул прострел с правого фланга от Лукаша Масопуста.

Ближе к окончанию первого тайма "Славия" удвоила свое преимущество. На 37-й минуте после подачи с углового Мик ван Бюрен перевел мяч на дальнюю штангу, где Шранц отправил его в ворота.

На старте второго тайма мяч в третий раз оказался в воротах "Днепра-1". На 51-й минуте Вацлав Юречка слета забил ударом в дальний угол, но арбитр не засчитал гол, зафиксировав офсайд.

На 59-й минуте чешский клуб неожиданно остался в меньшинстве – защитник "Славии" Иго Огбу в центре поля угодил ногой в грудь хавбеку днепрян Алексею Гуцуляку, за что получил прямую красную карточку.

Однако численным преимуществом команда Александра Кучера не воспользовалась. А вот "Славия" в меньшинстве смогла забить третий мяч – Конрад Валлем на 81-й минуте пробил под перекладину, сделав счет игры разгромным.

Обзор матча

Ответный матч между "Днепром-1" и "Славией" запланирован на 17 августа в словацком городе Кошице.

Победитель этого противостояния в раунде плей-офф отбора Лиги Европы сразится за выход в групповой этап с еще одним украинским клубом – луганской "Зарей".

Проигравший в дуэли "Славия" – "Днепр-1" в плей-офф квалификации Лиги конференций встретится с победителем пары "Лех" (Польша) – "Спартак" Трнава (Словакия).

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