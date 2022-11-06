Удаление вратаря, гол Бэйла на 128-й минуте и серия пенальти: в голливудском стиле определился чемпион МЛС (видео)

Просто невероятно завершился сезон чемпионата США по футболу. В финале плей-офф сошлись "Лос-Анджелес", за который выступают звездный нападающий Гарет Бэйл с бывшим защитником "Ювентуса" Джорджо Кьеллини, и "Филадельфия Юнион".

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, поэтому команды продолжили выяснять отношения в овертаймах. Там и произошло все самое интересное. На 116-й минуте арбитр удалил с поля голкипера "Лос-Анджелеса" Максима Креппо, а на 120+4-й минуте "Филадельфия" забила третий мяч.

Казалось, что судьба чемпионства окончательно решена, но это был далеко не конец. На 120+8-й минуте (всего арбитр компенсировал девять минут – прим.) вышедший на замену Бейл замкнул подачу с фланга ударом головой и перевел игру в серию пенальти.

Старания экс-форварда мадридского "Реала" не были напрасны. "Лос-Анджелес" победил в серии 11-метровых со счетом 3:0 и впервые в своей истории завоевал чемпионский трофей.

Видеообзор финала МЛС Лос-Анджелес – Филадельфия Юнион

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