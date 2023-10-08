Удаления обоих голкиперов, Жиру в воротах: "Милан" в безумной концовке одолел клуб Малиновского (видео)

"Милан" победил "Дженоа" украинца Руслана Малиновского в выездном матче 8-го тура итальянской Серии А – 0:1 .

В первом тайме команды не забивали голов, оставив все самое интересное на вторую половину поединка. На 87-й минуте "россонери" открыли счет усилиями Кристиана Пулишича, однако это был еще далеко не конец.

Арбитр компенсировал к основному времени встречи 7 минут, но матч затянулся. На 90+9-й минуте после применения системы VAR рефери за грубый фол показал прямую красную карточку голкиперу "Милана" Майку Меньяну.

Поскольку замен у "россонери" на тот момент уже не осталось, в ворота стал форвард Оливье Жиру. Чемпиону мира 2018 года в составе сборной Франции пришлось продемонстрировать свои голкиперские навыки, чтобы удержать для "Милана" победу.

Доигрывали же команды в равных составах. На 90+13-й минуте вторую желтую карточку получил вратарь "Дженоа" Хосеп Мартинес.

Отметим, что Малиновский вышел в стартовом составе "грифонов" и был заменен на 68-й минуте. Для украинца это шестой поединок в этом сезоне Серии А.

Обзор матча

После этой драматичной победы "Милан" (21 очко) возглавил Серию А, потеснив с первого места "Интер" (19 баллов), который сыграл вничью с "Болоньей" – 2:2. "Дженоа" с 8 пунктами занимает 15-ю ступеньку.

В следующем туре 22 октября "Милан" примет "Ювентус", а команда Малиновского на выезде сыграет с "Аталантой".

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