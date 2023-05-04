Удаления вместо голов: "Кривбасс" споткнулся в борьбе за еврокубки, "Рух" не выиграл в большинстве

В рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Кривбасс" на выезде сыграл вничью с "Ингульцом" ( 0:0 ), а "Металлист 1925" поделил очки с "Рухом" ( 0:0 ).

В обоих матчах не обошлось без удалений. "Кривбасс" получил численное преимущество на 76-й минуте, когда вторую желтую карточку получил полузащитник "Ингульца" Иван Головкин. Однако вырвать победу подопечным Юрия Вернидуба все равно не удалось.

"Кривбасс" (32 очка) остался на шестом месте в УПЛ. Отставание криворожцев от "Александрии", идущей на 5-й позиции в зоне еврокубков, составляет 5 баллов. Правда, у команды Руслана Ротаня есть игра в запасе. "Ингулец" (27 пунктов) занимает 10-ю строчку.

В параллельном матче "Металлист 1925" остался в меньшинстве уже на 6-й минуте, когда прямую красную карточку за фол последней надежды заработал Евгений Ткачук. Однако львовяне этим не пользовались. Более того, на 87-й минуте второй "горчичник" получил защитник "Руха" Виталий Холод, поэтому заканчивали поединок команды в равных составах.

"Металлист 1925" (27 очков) поднялся на 9-е место в чемпионате. "Рух" с 21 баллом располагается на 14-й позиции.

В следующем туре 8 мая "Кривбасс" сыграет с "Динамо", "Ингулец" – против "Руха", а "Металлист 1925" померяется силами с "Зарей".

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