Удалили голкипера: "Минай" в меньшинстве удержал первую победу в нынешней кампании УПЛ

В понедельник, 12 сентября, в рамках 4-го тура украинской Премьер-лиги встречались "Ингулец" и "Минай".

Поединок 4-го тура УПЛ на стадионе "Ингулец" в поселке Петрово завершился поражением хозяев со счетом 1:2 .

Закарпатцы вышли вперед на 18-й минуте - Егор Твердохлиб отличился с передачи Алексея Хахлева.

Во втором тайме гости увеличили свое преимущество. На 60-й минуте Хахлев к своему ассисту добавил гол, результативный пас на него отдал Игорь Гончар.

На 88-й минуте "Минай" остался в меньшинстве - вратарь клуба Александр Бандура сыграл руками за пределами штрафной, пытаясь перехватить дальний заброс соперников. Арбитр наказал голкипера прямой красной карточкой.

В компенсированное время петровцы сократили отставание в счете усилиями Александра Козака, но избежать поражения им уже не удалось.

Таким образом, "Минай" одержал первую победу в текущем сезоне УПЛ. "Ингулец" потерпел второе поражение в нынешней кампании.

"Минай" с 4 очками поднялся на 9-е место турнирной таблицы, закарпатцы также имеют поединок в запасе. "Ингулец" с 2 баллами занимает 12-ю позицию.

В пятом туре "Минай" сыграет с "Динамо", а "Ингулец" встретится с "Ворсклой". Базовая дата матчей - 1 октября.

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