Удалили тренера-воина ВСУ: "Кривбасс" потерпел поражение в первом матче после возвращения в УПЛ (видео)

Встреча 1-го тура УПЛ на стадионе "Колос" в Ковалевке завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0 .

Решающий мяч в этом матче был забит на 36-й минуте. Его автором стал защитник коваловского клуба Роман Гончаренко.

Отметим, что поединок получился очень эмоциональным. В конце второго тайма нервы сдали у главного тренера криворожской команды Юрия Вернидуба. Именитый специалист получил красную карточку за то, что эмоционально выражал недовольство работой судей. После своего удаления тренер даже показательно замахнулся рукой на бокового арбитра встречи.

Для Вернидуба это был первый официальный поединок во главе "Кривбасса". Летом он возглавил криворожский клуб, вернувшийся в УПЛ после длительного перерыва, и теперь будет совмещать службу в ВСУ с тренерской работой.

Обзор матча

В следующем туре "Колос" 28 августа примет "Рух", а "Кривбасс" в тот же день проведет выездную игру с "Шахтером".

Напомним, в матче-открытии УПЛ-2022/23 "Шахтер" не сумел переиграть "Металлист 1925".

Читайте также:

"Верес" благодаря шедеральному голу начал сезон в УПЛ с победы

"Заря" разобралась с "Ворсклой" в центральном поединке стартового тура УПЛ

На матче-открытии УПЛ подняли украинский флаг, с которым болельщик станцевал гопак на поле во время Олимпиады-76 (видео)