Удалили за 9 минут: украинский футболист "Шахтера" ужасно дебютировал в Чемпионате Франции

Данило Игнатенко неудачно начал выступления за титулованный французский клуб.
Полузащитник донецкого "Шахтера" Даниил Игнатенко, который на правах аренды перешел во французский "Бордо", дебютировал за новую команду в матче 23-го тура Лиги 1 с "Реймсом".
24-летний украинский футболист вышел на поле на 63-й минуте вместо полузащитника Франсержио, когда жирондинцы уступили со счетом 0:4. Однако спустя всего 9 минут после своего появления Даниил получил прямую красную карточку за жесткий подкат.
Поединок завершился разгромным поражением "Бордо" со счётом 0:5.
"Бордо" занимает 19-е место в Чемпионате Франции, набрав 20 очков после 23 туров. "Реймс" с 27 баллами расположился на 14-й позиции.
"Бордо" является шестикратным чемпионом Франции, четырехкратным победителем Кубка Франции, трехкратным обладателем Суперкубка страны и Кубка французской лиги.
- Игнатенко является воспитанником запорожского "Металлурга". В 2016 году он подписал контракт с "Шахтером", однако за "горняков" не сыграл ни одного матча. Даниил на правах аренды играл за "Мариуполь" и венгерский "Ференцварош".
- С октября 2020 года Игнатенко на правах аренды защищал цвета "Днепра-1". В первой части нынешнего сезона хавбек забил три гола в 15 матчах за команду Игоря Йовичевича.
- Игнатенко будет выступать за жирондинцев на правах аренды до конца текущего сезона. Также у французской команды будет возможность выкупить игрока.
Ранее сообщалось, что новый клуб Игнатенко расторг контракт с титульным спонсором из-за насмешек в соцсетях.
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