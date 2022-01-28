Удар ногой в горло, эпопея VAR, два отмененных удаления вратаря: сборные Эквадора и Бразилии устроили эпичную зарубу

Удар ногой в горло, эпопея VAR, два отмененных удаления вратаря: сборные Эквадора и Бразилии устроили эпичную зарубу

Невероятно жаркий поединок.

Просто сумасшедший матч выдали сборные Эквадора и Бразилии в рамках южноамериканского отбора на Чемпионат мира-2022. Игра завершилась вничью 1:1 и была наполнена большим количеством событий на футбольном поле.

Бразильцы быстро открыли счет - на 6-й минуте Каземиро затолкал мяч в сетку после розыгрыша углового.

На 15-й минуте вратарь эквадорцев Александер Домингес получил прямую красную карточку. Голкипер "банановых" хотел сорвать атаку соперников и прямой ногой ударил в горло нападающего "Селесао" Матеуса Кунью.

Бразилец едва сумел оправиться и продолжить игру. На его шее остались кровавые следы от шипов. Рефери просмотрел эпизод с помощью VAR и удалил вратаря эквадорцев.

QUE ENTRADA FOI ESSA? O goleiro Domínguez, в Equador, certou as travas da chuteira no pescoço de Matheus Cunha и foi expulso! #FutebolNaESPN pic.twitter.com/3qPFjy6BEN — ESPN Brasil (de) (@ESPNBrasil) January 27, 2022

Впрочем, Бразилия недолго поиграла в большинстве. На 20-й минуте защитник "желто-зеленых" Эмерсон заехал между ног сопернику и увидел перед собой вторую желтую карточку.

А еще через 10 минут бразильцы могли остаться вдевятером. Голкипер Алиссон выбивал мяч и по инерции ударил ногой по голове Эннера Валенсию. Арбитр показал голкиперу красную карточку, но после вмешательства VAR заменил ее желтой.

В начале второго тайма эквадорцы действовали активнее и даже заработали пенальти, но снова вмешался VAR и 11-метровый в ворота бразильцев был отменен.

На 75-й минуте эквадорцы отыгрались благодаря голу Феликса Торреса. А в компенсированное время "банановые" были близки к тому, чтобы вырвать победу - Алиссон кулаками выбивал мяч и попал в голову соперника. Судья сразу назначил пенальти, но после подсказки видеоассистентов снова отменил 11-метровый и второй раз отменил удаление Алиссона.

Бразилия возглавляет группу южноамериканского отбора и уже гарантировала себе выход на ЧМ-2022.

Эквадор занимает третье место и имеет хорошие шансы попасть на мундиаль в Катаре.

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