Удар по чемпионским амбициям: "Милан" сенсационно проиграл второй матч подряд в Серии А

"Россонери" завершали поединок в меньшинстве.
"Милан" на своем поле уступил "Сассуоло" в поединке 14-го тура итальянской Серии А - 1:3.
Команда Стефано Пиоли вышла вперед на 21-й минуте усилиями Алессио Романьоли. Однако гости быстро отыгрались, уже через три минуты Джанлука Скамакка восстановил паритет во встрече.
На 33-й минуте "Сассуоло" повел в счете - автоголом отличился Симон Кьер. На 66-й минуте Доменико Берарди отправил третий мяч в ворота "россонери" и установил окончательный счет.
Отметим, что с 77-й минуты "Милан" вынужден был играть в меньшинстве - прямую красную карточку получил Романьоли.
Видеообзор матча
Это поражение стало для "Милана" вторым подряд в Чемпионате Италии. В предыдущем матче "россонери" проиграли "Фиорентине" (3:4).
- "Милан" (32 балла) остался на втором месте в Серии А. Подопечные Пиоли уступают "Наполи" по дополнительным показателям. Сегодня "партенопейцы" встретятся с "Лацио".
- "Сассуоло" (18 очков) поднялся на 12-ю строчку.
- В следующем туре "Милан" 1 декабря на выезде сыграет против "Дженоа" Андрея Шевченко, а "Сассуоло" в тот же день примет "Наполи".