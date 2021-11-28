Удар по чемпионским амбициям: "Милан" сенсационно проиграл второй матч подряд в Серии А

Удар по чемпионским амбициям: "Милан" сенсационно проиграл второй матч подряд в Серии А

"Россонери" завершали поединок в меньшинстве.

"Милан" на своем поле уступил "Сассуоло" в поединке 14-го тура итальянской Серии А - 1:3 .

Команда Стефано Пиоли вышла вперед на 21-й минуте усилиями Алессио Романьоли. Однако гости быстро отыгрались, уже через три минуты Джанлука Скамакка восстановил паритет во встрече.

На 33-й минуте "Сассуоло" повел в счете - автоголом отличился Симон Кьер. На 66-й минуте Доменико Берарди отправил третий мяч в ворота "россонери" и установил окончательный счет.

Отметим, что с 77-й минуты "Милан" вынужден был играть в меньшинстве - прямую красную карточку получил Романьоли.

Видеообзор матча

Это поражение стало для "Милана" вторым подряд в Чемпионате Италии. В предыдущем матче "россонери" проиграли "Фиорентине" (3:4).