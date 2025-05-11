Удар по чемпионским надеждам: "Карпаты" с камбэком обыграли "Александрию" в УПЛ (видео)

"Карпаты" – "Александрия" / © ФК Александрия

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"Карпаты" одержали волевую победу над "Александрией" в домашнем матче 28-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Украина" во Львове завершился со счетом 2:1 .

Гости открыли счет на 11-й минуте встречи – голом отличился Мигель Кампуш.

На 18-й минуте "львы" могли отыграться, но мяч, который забил Амбросий Чачуа, был отменен из-за офсайда после просмотра VAR.

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Во втором тайме львовской команде удалось восстановить паритет в противостоянии – на 80-й минуте пенальти реализовал Игорь Краснопир.

А в компенсированное ко второму тайму время хозяева поля вырвали победу – на 90+5-й минуте забил Чачуа.

Обзор матча "Карпаты" – "Александрия"

После этого матча "Александрия" (63 очка) продолжает занимать второе место в УПЛ и за два тура до финиша отстает от "Динамо" на 5 баллов. Отрыв команды Руслана Ротаня от идущего третьим "Шахтера" составляет 5 пунктов.

"Карпаты" (46 очков) поднялись на четвертую позицию, позволяющую попасть в квалификацию Лиги конференций на следующий сезон. Львовяне постараются сохранить ее в борьбе с житомирским "Полесьем" (44 балла) и "Кривбассом" (43 пункта).

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В следующем, предпоследнем туре УПЛ александрийцы 18 мая примут "Верес", а подопечные Владислава Лупашко днем ранее на выезде сразятся с "Колосом".