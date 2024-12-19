Удар шипами в лицо: звездный вратарь ПСЖ получил жуткую травму во время матча (фото, видео)

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма получил ужасную травму во время выездного матча 16-го тура чемпионата Франции против "Монако", который состоялся 18 декабря в Монако.

В середине первого тайма защитник хозяев Вильфрид Синго в игровом эпизоде не сумел перепрыгнуть итальянского вратаря и шипами заехал ему прямо в лицо, в результате чего у него пошла кровь.

Джанлуиджи Доннарумма получил жуткую травму / Фото: скриншот по трансляции

Джанлуиджи не смог продолжить игру. Вместо него на 22-й минуте на поле вышел россиянин Матвей Сафонов.

Как сообщает RMC Sport, Доннарумме еще в раздевалке наложили десять швов на правую щеку. В Сети появилось фото лица итальянского кипера.

Джанлуиджи Доннарумма / Фото: RMC Sport

Поединок завершился победой парижского клуба со счётом 2:4. На 24-й минуте парижан вывел вперед Дезире Дуэ. На старте второго тайма хозяева отыгрались – на 53-й минуте пенальти реализовал Эльес Бен Сегир. Через шесть минут после этого Брель Эмболо вывел "монегасков" вперед.

Однако команда Луиса Энрике нашла силы совершить камбэк. На 64-й минуте Усман Дембеле сравнял счет в матче. На 83-й минуте парижане повели в счете усилиями Гонсалу Рамуша, а на 90+7-й минуте точку в этой встрече поставил Дембеле, который оформил дубль.

Обзор матча "Монако" – ПСЖ

После этой победы ПСЖ упрочил свое лидерство в турнирной таблице чемпионата Франции. Парижане имеют 40 очков после 16 сыгранных матчей и на 10 баллов опережают ближайшего преследователя "Марсель", который имеет поединок в запасе.

"Монако" размещается на третьей позиции в чемпионате Франции – в активе "монегасков" 30 зачетных пунктов по итогам 16 проведенных матчей.

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