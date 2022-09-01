"Ударил бы этого человека в подбородок": промоутер оправдал истерику Джошуа после поражения от Усика

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, прокомментировал эмоциональное поведение своего клиента после поражения в реванше чемпиону WBA, WBO, IBF и IBO Александру Усику.

Промоутер высмеял критиков, которые после поединка выразили возмущение из-за того, что команда Джошуа в ринге никак не пыталась унять бурные эмоции своего боксера.

После объявления результатов боя Эй Джей был крайне разочарован и выбросил за пределы ринга чемпионские пояса Усика. Затем Джошуа и вообще ушел с ринга, но вернулся, чтобы произнести довольно неоднозначную речь, тем самым помешав украинскому боксеру сполна насладиться первыми мгновениями своего триумфа.

"Мне до сих пор смешно, когда слышу, как люди говорят, что его команда должна была вмешаться во время его речи. В этот момент вы должны позволить ему делать свое дело.

Если бы кто-то попытался это сделать, то Эй Джей, вероятно, в конце концов ударил бы этого человека в подбородок, и все закончилось бы еще большим позором. В этот момент нужно было разрешить ему высказаться.

Пресс-конференция была для него действительно хорошей, потому что вы видели немного успокоенного парня, демонстрировавшего много эмоций. Сейчас он в порядке. И я думаю, что на самом деле выразить эти эмоции было хорошо, потому что я чувствую, что они кипели внутри него", - цитирует Хирна Daily Mail.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса;

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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