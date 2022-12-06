Ударил фаната ногой в голову: экс-звезда "Барселоны" вляпался в скандал на ЧМ-2022 (видео)

Самюэль Это'О не сдержал эмоций после одного из матчей Мундиаля.

Бывший форвард "Барселоны" и сборной Камеруна, а ныне глава местной федерации футбола Самюэль Это'О попал в скандальный инцидент во время чемпионата мира-2022, который проходит в Катаре.

41-летний экс-футболист решил посетить матч 1/8 финала ЧМ-2022 Бразилия – Южная Корея. После игры фанаты у стадиона окружили Самюэля, чтобы с ним сфотографироваться. Это'О любезно выполнял их просьбы, пока к толпе не подошел еще один мужчина с камерой, который, вероятно, сказал ему что-то неприятное.

Самюэль разозлился и начал бросаться на "оператора". Другие болельщики пытались сдержать Это'О, но выдающегося нападающего им остановить не удалось. Он догнал мужчину с камерой и ударил его ногой в голову.

Видео резонансного инцидента разлетелось соцсетями.

[VIDEO] Samuel Eto'o colpeja perillosament a una persona al final del partido entre Brasil y Corea https://t.co/smWcShJBYE — La Opinión (@LaOpinionLA) December 6, 2022

Что именно фанат сказал Самюэлю, остается неизвестным. Федерация футбола Камеруна пока никак не прокомментировала случившееся.

Напомним, на чемпионате мира в Катаре сборная Камеруна не смогла выйти из группы, несмотря на то, что в последнем туре сенсационно победила Бразилию.

Читайте также:

Еще одна футбольная сборная осталась без тренера после вылета с ЧМ-2022

Бразилия с Неймаром уничтожила Южную Корею и вышла в 1/4 финала ЧМ-2022

Конец сказки "самураев": Хорватия в серии пенальти вырвала у Японии путевку в четвертьфинал ЧМ-2022 (видео)