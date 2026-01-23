"Ударил мою жену": экс-тренер "Динамо" Михайличенко ответил на обвинения в избиении сантехника

Алексей Михайличенко / © ФК Динамо Киев

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Алексей Михайличенко, которого обвиняют в избиении сантехника, прокомментировал скандальный инцидент.

"Я с ним разговаривал, как с мужчиной, который ударил и обматерил мою жену, а не как с сантехником. Случилось так, что когда не стало воды, во всех домах уже вернули, а в нашем из-за его непрофессионализма замерз бойлер или какая-то аппаратура, и не было холодной воды. Жители дома, четыре женщины, пошли выяснять какую-то ситуацию. Приехала аварийка, которая сделала свое дело. Нужно было довести его до конца. Он закрывал дверь и направился домой – у него закончился рабочий день.

Наши женщины встали и помешали ему, сказав, что, пожалуйста, завершите свою работу. Мы уже второй или третий день без холодной воды. Он ударил в грудь мою жену. После этого женщина набрала меня и я по-мужски подошел к нему разговаривать. За грудки мы взялись, но словами... Больше ничего, я не бил его. Я не рукоприкладствовал.

Он после этого еще поработал там полчаса или час. Потом ко мне пришла полиция. Оказалось, что он вызвал скорую и написал на меня заявление. Вот и все. Еще раз подчеркиваю, что не нужно прикрываться статусом сантехника, потому что я разговаривал с ним как с мужчиной, который оскорбил и ударил мою жену", – приводит слова Михайличенко Telegram-канал BurBuzz.

Напомним, 22 января журналистка Наджие Аметова заявила, что Михайличенко избил сантехника в одном из домов Печерского района Киева. По ее словам, причиной конфликта стало отсутствие отопления в доме.

23 января полиция Киева сообщила, что начала уголовное производство по факту избиения работника коммунального предприятия.

"На днях в Печерское управление полиции обратился 53-летний работник ЖЭДа с заявлением о том, что во время проведения работ по возобновлению теплоснабжения на почве словесного конфликта его ударил 62-летний житель дома.

Для документирования на место прибыла следственно-оперативная группа территориального подразделения. Правоохранители опросили участников и свидетелей инцидента и проводят следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Потерпевшему предоставлено направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести полученных телесных повреждений. В настоящее время мужчина находится в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение. Продолжается досудебное расследование", – говорится в заявлении киевской полиции.

Напомним, Михайличенко является воспитанником "Динамо". Он выступал за главную команду киевлян в 1982–1990 годах. В 2002-2004 и 2019-2020 годах работал главным тренером "бело-синих". В 2010-2019 годах был спортивным директором клуба. В 2008-2009 годах он возглавлял сборную Украины.