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Ударил ногой сзади: Яремчук едва не спровоцировал потасовку в дерби в Португалии (видео)

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Ударил ногой сзади: Яремчук едва не спровоцировал потасовку в дерби в Португалии (видео)

Associated Press

Украинец получил за свои действия желтую карточку.

Чуть скандалом не завершился матч 1/8 финала Кубка Португалии между "Порту" и "Бенфикой", за которую выступает украинец Роман Яремчук.

26-летний форвард сборной Украины чуть не спровоцировал потасовку в середине второй половины противостояния. Яремчук во время одного из игровых эпизодов несколько раз ударил соперника сзади, что вызвало массу возмущения со стороны лавки запасных "драконов".

Главный арбитр быстро урегулировал конфликт и не дал ему перерасти во что-то большее, показав Роману предупреждение. Впрочем, расслабляться нападающему рано, ведь этот эпизод могут дополнительно рассмотреть в соответствующем комитете и выписать Яремчуку более суровое наказание.

Вашему вниманию видео с этим эпизодом.

Впрочем, в этой игре все же не обошлось без удалений. На второй дополнительной к первому тайме минуте красную карточку перед собой увидел игрок "Порту" Эванилсон, перед этим оформивший дубль. А уже на исходе противостояния в раздевалку заранее отправился футболист "орлов" — Никлас Отаменди.

  • Яремчук провел в игре весь второй тайм, а "Бенфика" потерпела разгромное поражение со счетом 0:3;
  • В этом сезоне на счету Яремчука 19 матчей во всех турнирах, шесть забитых голов и три результативных передачи;
  • Уже 30 декабря эти команды встретятся снова, но уже в рамках внутреннего первенства.
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