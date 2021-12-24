Ударил ногой сзади: Яремчук едва не спровоцировал потасовку в дерби в Португалии (видео)

Украинец получил за свои действия желтую карточку.

Чуть скандалом не завершился матч 1/8 финала Кубка Португалии между " Порту " и " Бенфикой ", за которую выступает украинец Роман Яремчук.

26-летний форвард сборной Украины чуть не спровоцировал потасовку в середине второй половины противостояния. Яремчук во время одного из игровых эпизодов несколько раз ударил соперника сзади, что вызвало массу возмущения со стороны лавки запасных "драконов".

Главный арбитр быстро урегулировал конфликт и не дал ему перерасти во что-то большее, показав Роману предупреждение. Впрочем, расслабляться нападающему рано, ведь этот эпизод могут дополнительно рассмотреть в соответствующем комитете и выписать Яремчуку более суровое наказание.

Вашему вниманию видео с этим эпизодом.

Yaremchuk does habit bit of a habit of losing his cool during games sometimes… think he needs to manage it a bit better as could end up costing his side more seriously in the future pic.twitter.com/7dVHT0w4AD — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 23, 2021

Впрочем, в этой игре все же не обошлось без удалений. На второй дополнительной к первому тайме минуте красную карточку перед собой увидел игрок "Порту" Эванилсон, перед этим оформивший дубль. А уже на исходе противостояния в раздевалку заранее отправился футболист "орлов" — Никлас Отаменди.