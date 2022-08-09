Ударил ногой в живот беременную девушку: футболисту сборной Германии грозит до 10 лет за решеткой

Игрок национальной сборной Германии и дортмундской "Боруссии" Нико Шульц обвиняется в домашнем насилии. Он рискует попасть в тюрьму.

Футболисту дортмундской "Боруссии" Нико Шульцу грозит до десяти лет заключения из-за насилия по отношению к его бывшей девушке.

Как сообщает Bild, девушка, имя которой не называется, через своего адвоката передала в прокуратуру 76 страниц материалов со скриншотами сообщений и фотографиями, доказывающими насилие со стороны Шульца.

Адвокат выделил семь случаев домашнего насилия со стороны спортсмена, произошедших в 2020 году. В частности, Шульц ударил девушке в живот за две недели до рождения дочери.

"Он схватил ее сзади, а затем бросил на землю. Затем ударил ногой в живот", – говорится в сообщении.

После этого девушка написала игроку: "Я умираю от боли в животе". В этой же переписке Шульц попросил у своей подруги извинения, добавив, что "ненавидит себя за это".

Дортмундская "Боруссия" уже отреагировала на эту информацию.

"До сих пор нам не было известно о каких-либо расследованиях прокуратуры частной жизни Нико Шульца. Сейчас мы поддерживаем контакт с футболистом ввиду всех серьезных обвинений", — отметили в клубе.

29-летний Нико Шульц выступает за "Боруссию" Дортмунд с 2019 года после трансфера из "Гоффенхайма". Также на его счету 12 матчей и 2 гола за сборную Германии.

Напомним, что игрок "Сассуоло" и сборной Италии Доменико Берарди не слишком профессионально повел себя после матча Кубка Италии.

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