Ударил работника ТЦК: футболист Колесник прокомментировал скандал и выложил видео с камер
Даниил Колесник объяснил, за что военный ТЦК получил от него по лицу.
Бывший форвард ковалевского "Колоса" Даниил Колесник, который ударил в лицо работника ТЦК, дал первый комментарий по поводу громкого скандала.
Футболист опубликовал видео с камер наблюдения, где видно, как мужчину, за которого вступился Колесник, буквально "подрезали" бусом, после чего тот упал.
Затем подбежал футболист и началась стычка. Также Колесник заявил, что сам пошел в полицию и добровольно предоставил видеодоказательства с объяснением ситуации.
"Я – спортсмен. Вся моя жизнь построена на дисциплине, результате и ответственности за свои действия. Я привык бороться – честно, открыто и по правилам.
В сложившейся ситуации я вступился за человека, в отношении которого, по моему убеждению, применялись неправомерные действия. На видео, прикрепленном к посту, видно, что представители ТЦК намеренно сбили гражданина автомобилем. Более того, они в грубой форме угрожали применить огнестрельное оружие и первые стали наносить телесные повреждения.
Я не нападал, а только защищался от неспровоцированной агрессии. Я не скрывался. Я не уходил от ответственности. Напротив – я самостоятельно пришел в отделение полиции, добровольно предоставил видео и объяснения. Меня не задерживали. Это могут подтвердить свидетели.
Я поддерживаю Вооруженные Силы Украины. Я уважаю каждого воина, который сегодня защищает страну на передовой. Если моя эмоциональная реакция кого-то из военных оскорбила – я готов извиниться перед ними. Но правда должна быть установлена.
Я не могу согласиться с тем, чтобы представители какого-либо органа прикрывались авторитетом фронта и использовали силу или угрозу применения оружия против безоружных граждан", – написал Колесник в Instagram.
Даниил Колесник ударил работника ТЦК – что известно о скандале
17 февраля стало известно, что форвард второлигового "Колоса-2" Даниил Колесник ударил работника ТЦК, опубликовав видео инцидента в Instagram. Позже футболист, который ранее играл за "Минай" и "Левый Берег", удалил видео и закрыл свою страницу.
После этого "Колос" выступил с официальным заявлением по поводу скандального инцидента, извинившись перед украинским сообществом и в частности военными, а также сообщил об отстранении Колесника от тренировочного процесса с последующим увольнением из команды.
Также скандал с Колесником прокомментировали в Киевском областном ТЦК и СП, осудив действия футболиста и призвав его пойти на контракт в ВСУ, не дожидаясь мобилизации и наступления призывного возраста.
Полиция Киевской области открыла уголовное производство по Колеснику, а 18 февраля задержала футболиста. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.