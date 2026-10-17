Ударил соперника головой: футболист сборной Украины заработал удаление в матче АПЛ

Егор Ярмолюк / © Associated Press

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Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк заработал удаление в матче 7-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2026/27 против "Ливерпуля".

22-летний украинец вышел в стартовом составе своей команды и в компенсированное к первому тайму время, на 45+8-й минуте, получил прямую красную карточку за то, что головой ударил защитника соперников Жереми Жаке.

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После просмотра видеоповтора (VAR) рефери показал украинцу прямую красную карточку.

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Ярмолюк был удален с поля при счете 1:0 в пользу "Брентфорда". Во втором тайме мерсисайдцы в большинстве забили дважды и в итоге одержали победу — 1:2.

Обзор матча "Брентфорд" — "Ливерпуль"

Для Ярмолюка это первая красная карточка в профессиональной карьере. До этого футболист ни разу не был удален с поля.

Это был 9-й матч Егора за "Брентфорд" в этом сезоне, в его активе один гол и 2 ассиста.

После этого поражения "Брентфорд" (10 очков) опустился на шестую позицию в турнирной таблице АПЛ. "Ливерпуль" (12 баллов) вышел на пятое место.

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Ранее сообщалось, что Ярмолюк забил эффектный гол в матче АПЛ против "Астон Виллы".

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