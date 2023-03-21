Ударил вратаря в лицо: в Нидерландах фаната наказали за дикую выходку в матче Лиги Европы (видео)

Болельщик был приговорен к трем месяцам заключения и дисквалифицирован на 40 лет.

20-летний фанат ПСВ получил строгое наказание за свой вопиющий поступок во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Севильи".

Об этом сообщает официальный сайт нидерландского клуба.

За 13 минут до конца встречи болельщик выбежал на поле стадиона "Филипс" и ударил по лицу вратаря испанской команды Марко Дмитровича. После удара сербский голкипер повалил нарушителя на землю, после чего того вывели за пределы поля.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Из-за своего скандального поведения парень был приговорен к трем месяцам заключения и получил "бан" на посещение домашнего стадиона клуба из Эйндховена в течение 40 лет.

Ему также запретили на два года посещать территорию вокруг арены ПСВ. Кроме этого, нидерландский клуб собирается потребовать от нарушителя возмещения ущерба.

Выяснилось, что наказанный болельщик вообще не имел права находиться на стадионе, поскольку был дисквалифицирован Нидерландской футбольной ассоциацией до 2026 года. На арену "Филипс" фанат попал с билетом, купленным его другом.

Видео скандального инцидента

PSV fan ran on pitch and attacked Sevilla goalkeeper during match tonight pic.twitter.com/jdl2v9CZ7A — (@thecasualultra) February 23, 2023

Напомним, ПСВ проиграл "Севилье" со счетом 2:3 по сумме двух матчей.

А уже в 1/8 финала голкипер андалусийцев Дмитрович снова пострадал от фанатов – в выездной игре с "Фенербахче" 31-летнему сербу разбили голову, бросив с трибун зажигалку и фонарик. Врачам пришлось наклеить вратарю пластырь на голову.

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