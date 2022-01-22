Ударили битой и заковали в наручники: первого российского чемпиона UFC жестоко избили в Мексике

Ударили битой и заковали в наручники: первого российского чемпиона UFC жестоко избили в Мексике

Олег Тактаров вступился за девушку, поссорившуюся с охраной местной гостиницы.

Первый российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров сообщил, что стал жертвой группового избиения в Мексике.

Как сообщил у себя в Telegram-канале журналист Александр Лютиков, 54-летний Тактаров вступился за девушку, у которой возникла ссора с охраной местного отеля.

По его словам, бывшего бойца UFC, его сзади ударили по затылку. А потом били ногами и душили, руки заковав в наручники.

"Сзади по голове ударили, думаю, бейсбольной битой. Гематома внутренняя. Десять человек по мне скакали. Очнулся от того, что задыхаюсь, у меня майка была на носу, я хотел дышать, меня избивали.

Один прыгал на наручниках, на мне были наручники одеты. Какой-то леской мне стягивали ноги. Минут 30-40 я лежал не двигаясь, но меня продолжали избивать. Какая-то супермафиозная структура.

Когда полиция приехала, я с облегчением вздохнул. Понял, что выживу, потому что каждую секунду я думал, что умру", - рассказал Тактаров.

Журналист сообщил, что Тактаров по-прежнему находится в Мексике и "из соображений безопасности до отъезда домой не собирается рассказывать подробности этой удивительной истории".

Тактаров завершил карьеру в ММА в апреле 2008 года. В его послужном списке 17 побед и пять поражений. Еще две встречи закончились вничью. После окончания спортивной карьеры Олег работал в киноиндустрии.

Читайте также:

Украинский чемпион ММА узнал имя своего следующего соперника: дата и место боя

"Нет живого места": в Казахстане бойца ММА зверски избили сотрудники ОМОНа

Расплата за ошибки молодости: бойца ММА сняли с поединка из-за татуировки с Гитлером