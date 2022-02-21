"Ударом скорпиона": в Чемпионате Австралии футболист отметился мегаэффектным голом (видео)

Бенджамин Гаруччио прервал свою трехлетнюю "сухую" серию настоящим шедевром.

Свидетелями очень красивого забитого мяча стали болельщики, пришедшие на матч 20-го тура Чемпионата Австралии между командами "Вестерн Юнайтед" и "Вестерн Сидней Вондерерс".

На 68-й минуте защитник хозяев Бенджамин Гаруччио отличился голом в так называемом "стиле скорпиона". Защитник подключился к атаке своей команды и в падении забил пяткой через себя.

A moment i'll remember для остатка жизни ⚽️ pic.twitter.com/NiV6AIYZMM — Ben Garuccio (@Bengaruccio) 21 февраля 2022

Для него гол стал вторым в матче, первый мяч Бенджамин забил в конце первого тайма. Интересно, что до этого поединка Гаруччо последний раз отмечался еще в Кубке шотландской лиги в сезоне-2018/2019. В этом сезоне в его активе также одна результативная передача за 10 сыгранных поединков в футболке австралийского клуба.

Матч завершился победой "Вестерн Юнайтед" со счетом 3:2 . Команда Гаруччо с 23 очками возглавляет турнирную таблицу Чемпионата Австралии.

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