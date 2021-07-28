"Удивительные эмоции": Свитолина - об историческом успехе на Олимпиаде-2020 и своей сопернице в полуфинале

"Удивительные эмоции": Свитолина - об историческом успехе на Олимпиаде-2020 и своей сопернице в полуфинале

Первая ракетка Украины впервые в карьере сыграет в 1/2 финала Олимпийских игр.

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала выход в полуфинал личного турнира на Олимпийских играх-2020 в Токио. Уроженка Одессы установила национальный рекорд, став первой представительницей Украины в 1/2 финала одиночных теннисных турниров за всю историю Олимпиад.

"Удивительные эмоции. Рада, что смогла справиться сегодня, ведь вчера была очень сложная игра и пришлось потратить много энергии на протяжении последних трех матчей. Благодарна нашей команде, которая упорно работала, чтобы помочь мне восстановиться и подойти к встрече в хорошей форме.

Я знала, что Джорджия - сложная соперница и может достаточно остро играть, поэтому нужно быть физически подготовленной. Счастлива, что смогла восстановить силы. Несмотря на некоторые свои ошибки, я все же довольно уверенно играла сегодня. Это принесло результат", - цитирует 26-летнюю теннисистку сайт НОК Украины.

За выход в финал Свитолина сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой. По словам Элины, она знакома со стилем игры будущей соперницы.



"В принципе, я знаю стиль игры этой теннисистки. Поэтому буду готовиться, восстанавливаться. Нужно выходить на корт в хорошей физической форме", - резюмировала украинка.

Поединок Свитолина - Вондроушова состоится в четверг, 29 июля. Начало - не ранее 5 утра по киевскому времени.

В другом матче 1/2 финала женского теннисного турнира швейцарка Белинда Бенчич сыграет с победительницей пары Елена Рыбакина (Казахстан) - Гарбинье Мугуруса (Испания).

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в активе Украины три "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин и дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 28 июля в нашей онлайн-трансляции.

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