"Удивительный результат": Зинченко и Ребров высказались о ничьей с Англией в отборе на Евро-2024

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко и главный тренер Сергей Ребров прокомментировали ничью с командой Англии в матче 5-го тура отбора на Евро-2024

В поединке на "Тарчински Арене" в польском Вроцлаве сборная Украины добыла ничью против Англии. Напряженная игра завершилась со счетом 1:1.

"Для нас это удивительный результат. Англия – одна из лучших команд мира. Мы знали, что будет тяжело и нам придется много защищаться. В общем, у нас все получилось хорошо. Конечно, мы могли бы сыграть лучше, но против такой команды Англии нам трудно.

Перед моим голом была удивительная игра команды на правом фланге. Я пытался быть в том месте, где должен был быть. Мне немного повезло. Атмосфера была невероятная. Было чувство, что мы играем дома. Огромное спасибо за поддержку людям, которые сегодня были с нами, и тем, кто смотрел матч дома. Я очень надеюсь, что очень скоро мы сможем сыграть дома.

Игроки сборной Англии – мои друзья. С некоторыми из них я играл раньше, с некоторыми я играю сейчас. Все они – удивительные люди и футболисты", – приводит BBC слова Зинченко в интервью Channel 4.

"Игроки сделали очень хороший праздник для людей. На стадионе была очень хорошая атмосфера. Никто не хочет возвращаться домой, потому что дело не только в результате, но и в игре. Англия изменила нашу тактику. Мы пытались атаковать, но в первом тайме Англия была сильной. Они контролировали мяч, но в футболе недостаточно контролировать мяч Англия создала не так много моментов, потому что мы очень хорошо защищались.

Я счастлив, вы видите, что все люди счастливы. Мы должны уважать соперника, но мы тоже должны думать о своей игре. Думаю, что игроки это сделали. Если вы видите лица игроков, то они очень устали. Очень тяжело играть против Англии. У них сейчас нет эмоций, потому что они очень устали. Мы показали характер, что очень важно. У игроков есть желание развиваться.

Любому тренеру нужно время. Я думаю, что благодаря хорошим результатам игроки поверят в то, что мы стараемся им показать", – сказал Ребров в комментарии Channel 4.

На данный момент сборная Украины с 7 очками занимает второе место в своей группе отбора на Евро-2024. Лидирует с 13 баллами Англия. Команды Италии и Северной Македонии набрали по три зачетных пункта, Мальта – ни одного.

Следующий матч подопечные Реброва сыграют 12 сентября с Италией в рамках 6-го тура отбора Евро-2024. В тот же день англичане в Глазго проведут товарищескую встречу с Шотландией.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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