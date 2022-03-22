УЕФА хочет запретить трансляцию матчей европейских сборных в стране-агрессоре

Ранее россияне во время показа поединков неоднократно заменяли кадры с призывами прекратить войну в Украине.

Европейский футбольный союз (УЕФА) намерен расторгнуть контракт с российским телевещателем на трансляцию матчей национальных сборных.

Об этом сообщает Yahoo Sports.

В частности, УЕФА хочет запретить показ в России товарищеских встреч Англия - Швейцария (26 марта) и Англия - Кот-д'Ивуар (29 марта).

Права на трансляцию матчей под эгидой УЕФА в России принадлежат "Матчу ТВ", однако европейская футбольная организация изучает варианты запрета показа поединков в стране-агрессоре, которая напала на Украину.

УЕФА централизовал права на трансляцию официальных и товарищеских матчей для всех 55 ассоциаций-членов, поэтому Футбольная ассоциация Англии не может повлиять на то, чтобы матчи их сборной не показывали в России.

Отмечается, что возможные ограничения пока не будут касаться матчей плей-офф квалификации ЧМ-2022, поскольку они проводятся под эгидой ФИФА.

Ранее стало известно, что контракты на трансляцию матчей в России разорвали английская Премьер-лига (АПЛ) и французская Лига 1. Украинская Премьер-лига призвала другие европейские чемпионаты также прекратить показ своих поединков на территории страны-агрессора.

Напомним, российские телеканалы и сервисы неоднократно подменяли кадры из официальных трансляций матчей, где игроки и болельщики осуждали российское вторжение в Украину.

К примеру, "Матч ТВ" заменил кадры с украинскими флагами во время победного матча "Вест Хэма" против "Севильи" в Лиге Европы. А российский стриминговый сервис-транслятор Ла Лиги Okko скрыл надпись "Stop Invasion" ("Остановите вторжение") во время поединка "Реал" - "Барселона", заменив его на эмблему и название испанского чемпионата.

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