УЕФА хотел присудить Дании техническое поражение? На Евро-2020 разгорелся скандал после остановки сердца у футболиста

Экс-голкипер датчан Петер Шмейхель выступил с обвинениями в адрес организации, однако там все отрицают.

На Чемпионате Европы по футболу-2020 возник скандал вокруг ситуации с игроком сборной Дании Кристианом Эриксеном, который перенес остановку сердца во время матча с Финляндией.

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Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель обвинил УЕФА в угрозах присудить датчанам техническое поражение в матче с финнами, если они бы не вышли в тот же, или в полдень следующего дня доигрывать поединок.

"Я видел заявление УЕФА, который отметил, что они приняли такое решение по совету футболистов, якобы игроки настояли на том, чтобы доиграть. Но это не правда. Игрокам предложили три варианта. Первый - доиграть оставшиеся 50 минут сразу. Второй вариант - доиграть 50 минут на следующий день в полдень. Третий - техническое поражение 0:3", - рассказал экс-голкипер в интервью Good Morning Britain.

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В УЕФА оперативно отреагировали на громкое заявление, отвергнув все обвинения в свой адрес.

"Мы категорически отрицаем, что любой команде угрожало техническое поражение", - приводит заявление организации журналист Танкреди Палмери у себя в Twitter.

UEFA official statement:

"We can categorically deny that any team (note: Danmark-Finland) was threatened with a forfeit defeat" — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) June 14, 2021

Кристиан Эриксен потерял сознание на поле: что известно

12 июня полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на поле во время матча Дания - Финляндия. Он упал на газон на 43-й минуте матча и не шевелился.

во время матча Дания - Финляндия. Он упал на газон на 43-й минуте матча и не шевелился. На поле появились врачи, чтобы предоставить игроку экстренную помощь. Они делали Эриксену дефибриляцию сердца, пока партнеры закрыли пострадавшего от камер. Игрока доставили в больницу, где его состояние стабилизировалось.

Несмотря на страшный инцидент, УЕФА принял решение доиграть встречу в тот же день. Поединок завершился сенсационно - команда Финляндии победила Данию в своем дебютном матче в истории чемпионатов Европы.

доиграть встречу в тот же день. Поединок завершился сенсационно - команда Финляндии Данию в своем дебютном матче в истории чемпионатов Европы. Позже врач сборной Дании Мортен Боесен рассказал о состоянии Эриксена , а в Сети появилось видео с футболистом , который продолжает оставаться в больнице.

, а в Сети появилось , который продолжает оставаться в больнице. 15 июня Эриксен впервые вышел на связь. Он опубликовал в Instagram селфи из больничной палаты и сообщил, что с его здоровьем сейчас все в порядке.

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