УЕФА изучает возможность серьезного реформирования Чемпионата Европы: что хотят изменить в турнире

УЕФА изучает возможность серьезного реформирования Чемпионата Европы: что хотят изменить в турнире

Нововведения могут появиться с 2028 года.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изучает возможность расширения участников Чемпионата Европы с 24 до 32. Решение об этом организация должна будет принять до 2023 года.

Смотрите также: Италия - Англия: где смотреть и ставки букмекеров на финал Евро-2020

Если изменения будут приняты, то Евро-2028 уже будет проводиться с 32 сборными в финальной стадии. В таком случае формат отборочного турнира будет изменен либо его вовсе отменят, сообщает Associated Press.

Смотрите также: Италия - Англия: онлайн-трансляция финала Евро-2020

Первый розыгрыш Чемпионата Европы состоялся в 1960 году. В финальной стадии принимали участие четыре команды.

С 1980 года количество участников финального раунда было увеличено до восьми, с 1996-го - до 16, с 2016-го - до 24.

Действующим чемпионом континента является сборная Португалии.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку