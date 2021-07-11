УЕФА изучает возможность серьезного реформирования Чемпионата Европы: что хотят изменить в турнире

Нововведения могут появиться с 2028 года.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изучает возможность расширения участников Чемпионата Европы с 24 до 32. Решение об этом организация должна будет принять до 2023 года.
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Если изменения будут приняты, то Евро-2028 уже будет проводиться с 32 сборными в финальной стадии. В таком случае формат отборочного турнира будет изменен либо его вовсе отменят, сообщает Associated Press.
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- Первый розыгрыш Чемпионата Европы состоялся в 1960 году. В финальной стадии принимали участие четыре команды.
- С 1980 года количество участников финального раунда было увеличено до восьми, с 1996-го - до 16, с 2016-го - до 24.
- Действующим чемпионом континента является сборная Португалии.