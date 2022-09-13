УЕФА может применить серьезные санкции в отношении Боснии и Герцеговины в случае игры с Россией — СМИ

Европейский футбольный союз (УЕФА) может применить серьезное наказание для сборной Боснии и Герцеговины за контрольный спарринг с командой РФ.

Так, несмотря на полномасштабное вторжение российских войск в Украину, Футбольная Ассоциация Боснии и Герцеговины анонсировала проведение спарринга с командой страны-агрессора, которая должна состояться 19 ноября. Впрочем, эта новость мгновенно вызвала негодование мирового сообщества.

Как сообщает Avaz, УЕФА разрабатывает пакет санкций для Боснии и Герцеговины, если их товарищеский матч со сборной РФ все же состоится.

Интересно, что ранее в УЕФА сообщили, что не возражают против проведения поединка между сборными Боснии и Герцеговины и России. Украинская ассоциация футбола (УАФ) требует от УЕФА и ФИФА не допустить проведения матча с участием страны-агрессорки.

Отмечается, что спортивные организации выполняют международные законы и требования, в частности, санкции, которые наложили на Россию Евросоюз и США. Таким образом, боснийскую футбольную федерацию позже ожидает наказание. Пакет санкций, готовящихся к УЕФА, включает отстранение боснийских команд от всех европейских турниров. Это будет касаться как клубов, так и сборных разных уровней. Также федерация БиГ потеряет финансирование от различных проектов УЕФА и ФИФА.

Как утверждает издание, руководство национальной федерации Боснии и Герцеговины с большой вероятностью откажется от идеи проведения спарринга с российской национальной командой.

В свою очередь, лидеры сборной Боснии и Герцеговины уже выразили солидарность с Украиной и заявили, что будут бойкотировать товарищеский матч с Россией.

Добавим, что Босния и Герцеговина была соперником сборной Украины в группе квалификации на Чемпионат мира-2022. Во Львове команды сыграли вничью (1:1), а на выезде украинцы обыграли балканцев (0:2) и завоевали путевку в плей-офф отбора на мундиаль.

Напомним, УЕФА продлил "бан" клубам и сборным России в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения в Украину. Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Теперь же УЕФА запретил россиянам участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23.

В то же время отметим, что Россию до сих пор не исключили из УЕФА и ФИФА. Решение, принятое УЕФА 2 мая, также не предусматривает лишение страны-агрессора членства в европейской футбольной организации.

Россияне последний раз провели матч в отборе к ЧМ-2022 в ноябре прошлого года. Тогда они уступили Хорватии 0:1.

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