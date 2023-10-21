УЕФА наказал Литву за кричалку фанатов о Путине: лидер сборной мощно поддержал болельщиков

Европейский футбольный союз (УЕФА) наказал Федерацию футбола Литвы (LFF) за антипутинскую кричалку фанатов во время сентябрьского матча отбора на Евро-2024 против сборной Сербии.

По информации LRT, литовскую федерацию оштрафовали на 10 тысяч евро из-за того, что на домашнем для балтийцев поединке в Каунасе местные болельщики скандировали знаменитый хит "Путин – х**ло!" о диктаторе государства-террориста.

Федерацию футбола Литвы уже заявила, что подаст апелляцию на решение УЕФА о штрафе.

Более того, на позорное решение УЕФА отреагировал один из лидеров сборной Литвы Юстас Ласицкас. Он поддержал фанатов и призвал их и дальше не отказываться от кричалки о Путине, выразив готовность оплачивать штрафы с собственных премиальных.

"Продолжайте скандировать, мы заплатим с премий, если потребуется", – написал Ласицкас у себя в Instagram.

instagram.com/justasla

Позже Юстас подробнее объяснил свое заявление в комментарии Sportas.lt.

"Я ни с кем не советовался по этому поводу. Это была скорее шутка, потому что очевидно, что ситуация абсурдная. Я не могу говорить за всех, но думаю, что было бы не стыдно отдать свои бонусы на доброе дело", – заявил литовский футболист.

Добавим, что сборная Литвы уже потеряла шансы отобраться в финальный турнир Евро-2024 из группы, где также играют Венгрия, Сербия, Черногория и Болгария. Литовцы имеют 6 очков после 7 матчей и занимают четвертое место в квинтете G.

Напомним, что кричалку "Путин – х**ло!" придумали болельщики футбольного клуба "Металлист", а первое ее исполнение прозвучало в Харькове 30 марта 2014 года.

С тех пор ее можно услышать на спортивных аренах многих европейских стран. Например, в июне этого года латвийские фанаты спели хит о Путине на матче отбора к Евро-2024 против команды Турции, который состоялся в Риге.

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