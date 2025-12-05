УЕФА наказал Украину за баннер "Россия – государство-террорист"

Болельщики сборной Украины / © УАФ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) за поведение болельщиков на матчах национальной сборной.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, УАФ оштрафована на 34 тысячи евро за поведение фанатов на матче квалификации к чемпионату мира-2026 против Исландии, который состоялся в Варшаве (Польша).

А именно: 10 тысяч евро – за выход болельщиков на поле, 9 тысяч евро – за использование пиротехники и 15 тысяч евро – за баннер "Russia is a terrorist state" ("Россия – государство-террорист").

Также стало известно, что Украину оштрафовали на 15 тысяч евро за такой же баннер по итогам прошлогоднего поединка плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

Отмечается, что УЕФА считает такие надписи провокативными, политическими и неприемлемыми для футбольного поединка.

Напомним, 16 ноября сборная Украины вырвала победу над Исландией (2:0) в заключительном матче группового этапа отбора на ЧМ-2026 и пробилась в плей-офф квалификации на Мундиаль.

В полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026 сборная Украины 26 марта 2026 года сыграет против Швеции.

Победитель этого поединка в финале плейоф 31 марта 2026 года разыграет путевку на Мундиаль с триумфатором пары Польша – Албания.

Сборная Украины будет номинальным хозяином полуфинала плей-офф со Швецией, а в случае успеха и финала против победителя пары Польша – Албания.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Жеребьевка группового этапа финального турнира ЧМ-2026 запланирована на 5 декабря 2025 года. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Ранее стало известно, в какой корзине будет сборная Украины во время жеребьевки ЧМ-2026 по футболу.