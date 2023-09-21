УЕФА наказал Украину за расистское поведение фанатов на матчах отбора Евро-2024

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) по итогам сентябрьских матчей "сине-желтых" в квалификации на Евро-2024 против Англии и Италии.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, из-за проявлений расизма со стороны украинских болельщиков УАФ оштрафована на 20 тысяч евро.

Также УАФ обязана заплатить штраф в размере 5 тысяч евро за использование фанатами пиротехники на трибунах и еще 8 тысяч евро за блокирование проходов на стадионе.

Кроме того, следующий номинально домашний матч в отборе к Евро-2024 (против Северной Македонии) сборной Украины приказано провести с частично закрытыми секторами на стадионе (не менее 5 тысяч мест), а на следующий выездной поединок "сине-желтых" (против Мальты) УАФ запретили продавать билеты украинским болельщикам.

Отметим, что сборная Украины добыла ничью против Англии (1:1) в польском Вроцлаве, после чего проиграла Италии (1:2) в Милане.

Следующий матч в квалификации на Евро-2024 украинская сборная сыграет против Северной Македонии 14 октября в чешской столице Праге на стадионе футбольного клуба "Спарта". Гостевой матч команды Сергея Реброва с Мальтой запланирован на 17 октября.

Завершит групповой этап отбора на континентальное первенство сборная Украины 20 ноября номинально домашним матчем против Италии. Место проведения поединка Украина – Италия еще не определено.

Сборная Украины в отборе на Евро-2024: турнирное положение

По итогам шести туров сборная Украины с 7 очками занимает третье место в группе C. Лидирует с 13 баллами Англия, на второй позиции – Италия (7). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0). Все, кроме итальянцев, провели по пять матчей, "Скуадра Адзурра" – четыре.

Таблица группы С (после шести туров)

Таблица группы С (после шести туров) / Фото: flashscore.ua

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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