УЕФА назвал автора лучшего гола первого тура группового этапа Лиги чемпионов: видео шедевра

Нападающий ПСЖ Киллиан Мбаппе стал автором лучшего гола по итогам 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Именно мяч 23-летнего француза в ворота "Ювентуса" признан болельщиками лучшим голом среди всех, забитых в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Мбаппе поразил ворота туринского клуба уже на 5-й минуте матча в Париже. Киллиан забил ударом слета после элегантного заброса от Неймара в штрафную площадку "Старой синьоры".

Отметим, что в игре с "Ювентусом" французский форвард оформил дубль, что позволило его команде начать групповой этап самого престижного еврокубка победой (2:1).

В другом матче квартета H "Бенфика" на своем поле уверенно победила "Маккаби" - 2:0.

Во втором туре Лиги чемпионов ПСЖ сыграет в гостях против "Маккаби", а "Ювентус" на своем поле встретится с "Бенфикой". Поединки запланированы на 14 сентября.

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