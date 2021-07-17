УЕФА назвал города-хозяева ближайших финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы

Стамбулу компенсировали перенос финала ЛЧ 2021 года, отдав главный поединок в 2023-м.

Исполнительный комитет УЕФА определился с местами проведения финалов ближайших розыгрышей еврокубков.

Поскольку решающий матч прошлого сезона ЛЧ, был перенесен из Стамбула в Порту, то Турция получила право провести финал 2023 года. Он состоится на "Олимпийском стадионе Ататюрка" в Стамбуле.

А финал ЛЧ 2023 года, который сначала хотели провести в Мюнхене, состоится там в 2025 году. В свою очередь, в следующем сезоне финал Лиги чемпионов примет Санкт-Петербург, а в 2024 году хозяином станет Лондон.

Кроме того, были определены места проведения финалов Лиги Европы. А хозяином дебютного розыгрыша третьего по значимости еврокубка - Лиги конференций - осталась албанская Тирана.

Города хозяева финалов Лиги чемпионов

2022 - Санкт-Петербург (Россия)

2023 - Стамбул (Турция)

2024 - Лондон (Англия)

2025 - Мюнхен (Германия)

️ Following the relocation of the 2021 #UCL final from Istanbul to Porto, Istanbul will now stage the final in 2023. The next four finals will be:



2022: Saint Petersburg, Russia

2023: Istanbul, Turkey

2024: London, England

2025: Munich, Germany pic.twitter.com/hmiuJargPR - UEFA (@UEFA) July 16, 2021

Города хозяева финалов Лиги Европы

2022 - Севилья (Испания)

2023 - Будапешт (Венгрия)

2024 - Дублин (Ирландия)

2025 - Бильбао (Испания)

️ After the withdrawal of hosting rights for # EURO2020 from Dublin and Bilbao, both cities will host future club competition finals.



2024 #UWCL final: Bilbao



Future #UEL finals



2022: Seville, Spain

2023: Budapest, Hungary

2024: Dublin, Ireland

2025: Bilbao, Spain pic.twitter.com/0wiJm7rrHa - UEFA (@UEFA) July 16, 2021

Город-хозяин финала Лиги конференций

2022 - Тирана (Албания)

Действующим победителем Лиги чемпионов является "Челси". В финале, который состоялся 29 мая на стадионе "Драгау" в Порту, лондонцы одолели "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

В финале, который состоялся 29 мая на стадионе "Драгау" в Порту, лондонцы Александра Зинченко. Последнюю Лигу Европы выиграл испанский "Вильярреал". В решающей битве за трофей в польском Гданьске "Желтая субмарина" в драматичной серии пенальти победила "Манчестер Юнайтед".

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