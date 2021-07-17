УЕФА назвал города-хозяева ближайших финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы

Стамбулу компенсировали перенос финала ЛЧ 2021 года, отдав главный поединок в 2023-м.
Исполнительный комитет УЕФА определился с местами проведения финалов ближайших розыгрышей еврокубков.
Поскольку решающий матч прошлого сезона ЛЧ, был перенесен из Стамбула в Порту, то Турция получила право провести финал 2023 года. Он состоится на "Олимпийском стадионе Ататюрка" в Стамбуле.
А финал ЛЧ 2023 года, который сначала хотели провести в Мюнхене, состоится там в 2025 году. В свою очередь, в следующем сезоне финал Лиги чемпионов примет Санкт-Петербург, а в 2024 году хозяином станет Лондон.
Кроме того, были определены места проведения финалов Лиги Европы. А хозяином дебютного розыгрыша третьего по значимости еврокубка - Лиги конференций - осталась албанская Тирана.
Города хозяева финалов Лиги чемпионов
2022 - Санкт-Петербург (Россия)
2023 - Стамбул (Турция)
2024 - Лондон (Англия)
2025 - Мюнхен (Германия)
️ Following the relocation of the 2021 #UCL final from Istanbul to Porto, Istanbul will now stage the final in 2023. The next four finals will be:- UEFA (@UEFA) July 16, 2021
2022: Saint Petersburg, Russia
2023: Istanbul, Turkey
2024: London, England
2025: Munich, Germany pic.twitter.com/hmiuJargPR
Города хозяева финалов Лиги Европы
2022 - Севилья (Испания)
2023 - Будапешт (Венгрия)
2024 - Дублин (Ирландия)
2025 - Бильбао (Испания)
️ After the withdrawal of hosting rights for # EURO2020 from Dublin and Bilbao, both cities will host future club competition finals.- UEFA (@UEFA) July 16, 2021
2024 #UWCL final: Bilbao
Future #UEL finals
2022: Seville, Spain
2023: Budapest, Hungary
2024: Dublin, Ireland
2025: Bilbao, Spain pic.twitter.com/0wiJm7rrHa
Город-хозяин финала Лиги конференций
2022 - Тирана (Албания)
- Действующим победителем Лиги чемпионов является "Челси". В финале, который состоялся 29 мая на стадионе "Драгау" в Порту, лондонцы одолели "Манчестер Сити" Александра Зинченко.
- Последнюю Лигу Европы выиграл испанский "Вильярреал". В решающей битве за трофей в польском Гданьске "Желтая субмарина" в драматичной серии пенальти победила "Манчестер Юнайтед".