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УЕФА назвал города-хозяева ближайших финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы

УЕФА назвал города-хозяева ближайших финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы

Associated Press

Стамбулу компенсировали перенос финала ЛЧ 2021 года, отдав главный поединок в 2023-м.

Исполнительный комитет УЕФА определился с местами проведения финалов ближайших розыгрышей еврокубков.

Поскольку решающий матч прошлого сезона ЛЧ, был перенесен из Стамбула в Порту, то Турция получила право провести финал 2023 года. Он состоится на "Олимпийском стадионе Ататюрка" в Стамбуле.

А финал ЛЧ 2023 года, который сначала хотели провести в Мюнхене, состоится там в 2025 году. В свою очередь, в следующем сезоне финал Лиги чемпионов примет Санкт-Петербург, а в 2024 году хозяином станет Лондон.

Кроме того, были определены места проведения финалов Лиги Европы. А хозяином дебютного розыгрыша третьего по значимости еврокубка - Лиги конференций - осталась албанская Тирана.

Города хозяева финалов Лиги чемпионов

2022 - Санкт-Петербург (Россия)

2023 - Стамбул (Турция)

2024 - Лондон (Англия)

2025 - Мюнхен (Германия)

Города хозяева финалов Лиги Европы

2022 - Севилья (Испания)

2023 - Будапешт (Венгрия)

2024 - Дублин (Ирландия)

2025 - Бильбао (Испания)

Город-хозяин финала Лиги конференций

2022 - Тирана (Албания)

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