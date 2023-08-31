УЕФА назвал имена лучших игрока и тренера по итогам сезона-2022/23

В четверг, 31 августа, в Монако во время церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА состоялось награждение лучших футболистов и тренеров по итогам прошлого сезона.

Приз лучшему игроку сезона достался нападающему "Манчестер Сити" Эрлингу Холанду, который стал лучшим бомбардиром ЛЧ-2022/23 и помог "горожанам" впервые в истории триумфовать в самом престижном евротурнире.

Норвежец в голосовании обошел своего одноклубника – бельгийского полузащитника Кевин Де Брюйне, а также аргентинского форварда "Интера" Майами Лионеля Месси, который провел прошлую кампанию во французском ПСЖ.

Лучшим тренером сезона-2022/23 признали наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу.

Испанский специалист в голосовании обошел финалиста Лиги чемпионов Симоне Индзаги ("Интер" Милан) и Лучано Спаллетти, под руководством которого "Наполи" выиграл Серию А.

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